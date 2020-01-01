ألمانيا تعتزم إجراء اختبار إجباري للعائدين من مناطق بؤر كورونا الخطيرة

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تعتزم ألمانيا فرض اختبار إجباري بالنسبة للمسافرين العائدين من مناطق بؤر كورونا الخطيرة.
وصرح ينس شبان، وزير الصحة الألماني، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم الاثنين، بأنه سيأمر "بإجراء اختبار إجباري للقادمين من مناطق بؤر كورونا الخطيرة ".