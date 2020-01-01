 ألمانيا تعتزم إجراء اختبار إجباري للعائدين من مناطق بؤر كورونا الخطيرة - بوابة الشروق
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ألمانيا تعتزم إجراء اختبار إجباري للعائدين من مناطق بؤر كورونا الخطيرة

برلين - د ب أ
نشر في: الإثنين 27 يوليه 2020 - 6:56 م | آخر تحديث: الإثنين 27 يوليه 2020 - 6:56 م

تعتزم ألمانيا فرض اختبار إجباري بالنسبة للمسافرين العائدين من مناطق بؤر كورونا الخطيرة.

وصرح ينس شبان، وزير الصحة الألماني، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم الاثنين، بأنه سيأمر "بإجراء اختبار إجباري للقادمين من مناطق بؤر كورونا الخطيرة ".

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