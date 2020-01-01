فايلر: النقطة السلبية للاعب المصري هي التحرك بدون كرة

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يرى السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، أن كرة القدم المصرية تعاني من أمر سلبي للغاية، رغم مستواها الكبير ورغم امتلاكها لاعبين على مستوى فني وبدني جيد.

وقال فايلر خلال حوراه عبر قناة «الأهلي»: «كرة القدم المصرية مستواها مرتفع ويوجد بها لاعبين موهوبين وعلى مستوى بدني جيد».

وأضاف: «لكن النقطة السلبية في مصر هو عدم التحرك بدون كرة بالنسبة للاعبين».

وتابع: «المستوى البدني للاعبين المصريين جيد، ولا يحتاجون لتجهيزات بدنية إضافية».

وأوضح المدرب السويسري: «أي لاعب قد تكون الكرة معه لمدة 5 دقائق فقط من 90 دقيقة وباقي الدقائق عليه التحرك بشكل جيد لمساعدة زملائه تلك هي كرة القدم الحديثة».

وأتم: «كنت فخورًا للغاية عندما رُشحت لتدريب الأهلي ولم أتردد كثيرًا، كنت متحمسًا للغاية لتدريب أحد أكبر الفرق في إفريقيا».