البنك الدولي: افكفتا يمكن أن تنتشل 30 مليون شخص في إفريقيا من الفقر

أشار تقرير للبنك الدولي إلى أن منطقة التجارة الحرة في أفريقيا (افكفتا) يمكنها أن تنتشل نحو 30 مليون شخص في القارة السمراء من الفقر بحلول عام 2030.



وكتب البنك في تقريره المنشور، اليوم الاثنين، أن من الممكن لهذه المنطقة، التي ستصبح أكبر منطقة للتجارة في العالم مستقبلا، أن تزيد من دخل القارة الافريقية بمبلغ 450 مليار دولار.



وذكر التقرير أن منطقة افكفتا ستزيد أيضا من الصادرات داخل افريقيا بنسبة 81%.



ورأى البنك الدولي أن الدول الافريقية التي تعاني ارتفاع تكاليف التجارة حاليا، مثل ساحل العاج وزيمبابوي، ستكون أكثر المستفيدين من منطقة التجارة الحرة.



وتواجه التجارة داخل افريقيا في الوقت الراهن صعوبات تتمثل في الرسوم الجمركية العالية على الواردات والعراقيل البيروقراطية، ومن المنتظر أن يتغير هذا الوضع قريبا.



يذكر أنه مع انضمام كل الدول الافريقية لاتفاقية التجارة الحرة، ستصبح افكفتا سوقا يضم 2ر1 مليار شخص، لتصير بذلك أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم.



يشار إلى أن ما يقرب من كل دول القارة السمراء وقع على الاتفاقية، كما أن هناك 30 دولة صادقت عليها بالفعل، وقد تأجل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بسبب أزمة كورونا إلى مطلع يناير المقبل بدلا من مطلع يوليو الجاري.



وقال البنك إن المنطقة المزمعة لها أهمية خاصة في ظل أزمة كورونا لأن الجائحة ستكون مدمرة بالنسبة لافريقيا، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي توقع أن يسجل اقتصاد القارة السمراء في هذا العام انكماشا بنسبة 2ر3% بسبب الجائحة، وأوضح البنك أن (أفكفتا) يمكن أن تقلل من التداعيات السلبية للأزمة على نمو الاقتصاد من خلال دعم التجارة الإقليمية وسلسلة القيمة المضافة.