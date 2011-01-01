وزير الري السوداني: الجانب القانوني الأكثر تعقيدًا بمفاوضات سد النهضة وليس الفني

عباس: لا يوجد أي تنسيق بين الجانب السودان والمصري في ما يخص طلب تأجيل المفاوضات

أكد وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، أن أكثر الموضوعات تعقيداً في مفاوضات سد النهضة في الفترة السابقة كانت في الجانب القانوني وليس الجوانب الفنية.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السودانية «سونا»، مساء الاثنين، قال «عباس»: «لذلك نفتكر أن الضمان الوحيد للتعاون بين الدول الثلاث هو توقيع اتفاق قانوني ملزم قبل الملء الأول والتشغيل».

وأكد الوزير أن المقترحات الأربعة التي تقدم بها السودان اليوم في مفاوضات سد النهضة بحضور جميع الأطراف في المفاوضات لا تمثل شروطاً وإنما هي مقترحات لضمان نجاح المفاوضات، وتتمثل في إعطاء دور اكبر للخبراء وحصر التفاوض في النقاط العالقة دون ضافة ي نقاط جديدة، بجانب اقتراح أجندة محددة لفترة التفاوض المقبلة و المحددة بأسبوعين، وإعداد بروتوكولات واضحة لتبادل المعلومات والتقارير بين كل الأطراف والبناء علي ما سبق وتم الاتفاق عليه في المفاوضات السابقة.

وقال الوزير انه تم قبول طلب السودان بتأجيل المفاوضات لمدة أسبوع وذلك من اجل إجراء المزيد من المشاورات، وأكد أن هذه أول مرة يتقدم فيها السودان بمثل هذا الطلب منذ انطلاق المفاوضات بين الدول الثلاثة في عام 2011.

وشدد وزير الري على ضرورة منح الخبراء دورا أكبر خلال جولة المباحثات القادمة مشيداً بالتقرير الذي أعدوه والذي قدم في الجولة السابقة من المفاوضات، واصفاً ذلك التقرير بالمحايد والعلمي.

وتابع: «لذلك طالب السودان بان يتم اعطاؤهم دورا اكبر في تقريب وجهات النظر بين الاطراف في النقاط العالقة، ولا يوجد أي تنسيق بين الجانب السودان والمصري في ما يخص طلب تأجيل المفاوضات أو المقترحات التي تقدم بها لنجاح المفاوضات».