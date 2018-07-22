مقتل وإصابة شخصين خلال تظاهرة احتجاجا على نقص الوقود شرقي فنزويلا

لقى شخص مصرعه، وأصيب آخر، اليوم الاثنين، خلال تظاهرة احتجاجا على نقص الوقود في بلدة شرقي فنزويلا؛ ما تسبب في اندلاع اشتباكات عنيفة مع الجيش الفنزويلي، وذلك وفقا لما أعلنه النائب العام الفنزويلي، وأورده راديو "فرنسا الدولي" دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.

وكان شاب (19 عاما) قد لقي مصرعه في 18 يوليو الجاري بالرصاص في قرية لصيد الأسماك خلال احتجاج على ترشيد استهلاك البنزين بعد إصابته بعيار ناري في صدره، قيل أن أحد أفراد الحرس الوطني أطلقه أثناء فضه الاحتجاج في جزيرة "تواس" في ولاية "زوليا" بشمال غرب فنزويلا.

يذكر أن فنزويلا تواجه نقصا جديدا في الوقود بعد أن شهدت انفراجة مؤقتة في يونيو الماضي نتيجة وصول بنزين من إيران.