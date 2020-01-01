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المقاولون: 50 ألف غرامة على من يصاب بكورونا

الشروق
نشر في: الإثنين 27 يوليه 2020 - 11:42 م | آخر تحديث: الإثنين 27 يوليه 2020 - 11:42 م

أكد محمد عادل المشرف العام على فريق المقاولون العرب أن النادي قرر عقاب أي لاعب تثبت إصابته بفيروس كورونا في الفترة المقبلة.

وقال عادل في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس»: "حددنا غرامة 50 ألف جنيه، ستوقع على أي لاعب يصاب بالفيروس، وسنعتبر ذلك من الإهمال".

وأضاف: "لدينا حالة إيجابية بالفريق عقب إجراء المسحة الخامسة لكن لم يظهر عليه أي أعراض".

وعما قاله فاروق جعفر، شدد عادل على أن ما جاء على لسان الأخير "أساء للكرة المصرية دون مبرر".

وأتم: "يجب التحقيق مع فاروق جعفر لمعرفة أسباب تلك التصريحات في ذلك الوقت".


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