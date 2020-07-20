السجن مدى الحياة بحق شاب أدين بتهمة قطع رأس صديقته في السويد

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أصدرت محكمة سويدية اليوم الاثنين حكما بالسجن مدى الحياة بحق شاب أدين بالقتل بعد العثور على رأس صديقته 17 عاما في شقتهما في نوفمبر الماضي.

وتم الإبلاغ عن فقدان ويلما أندرسون في 17 نوفمبر في أوديفالا، غرب السويد.

وقالت محكمة مقاطعة أوديفالا إن المتهم 23 عاما قتل صديقته "عمدا".

واضاف الحكم أن اندرسون قتلت بعد أعمال عنف طويلة.

ونفى المتهم قطع رأس أندرسون، ولكن تم العثور على بصمات أصابعه على العبوة التي تم وضع الرأس بها.

وتم توجيه الاتهام بالقتل للرجل بعد العثور على رأس أندرسون في حقيبة في شقتهما بعد أسبوع من اختفائها.

وقضت المحكمة أيضا بالإجماع بأنه قام بالتمثيل بالجثة.

ولم يتم العثور على بقايا أخرى لجثة أندرسون. وقالت المحكمة إن ذلك شكل ضغطا كبيرا على أحبائها.

وخضع المتهم مؤخرا لفحص من الطب النفسي الشرعي، ووجد أنه مسؤول عن أفعاله. وقالت المحكمة إنه لا توجد أي ظروف لتخفيف الحكم.