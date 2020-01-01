 العشري: لن نفرط في وادي.. وجاهزون للزمالك - بوابة الشروق
الإثنين 27 يوليه 2020 11:07 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

العشري: لن نفرط في وادي.. وجاهزون للزمالك

الشروق
نشر في: الإثنين 27 يوليه 2020 - 10:47 ص | آخر تحديث: الإثنين 27 يوليه 2020 - 10:47 ص

أكد طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالمصري البورسعيدي، إن إدارة ناديه لا تعتزم التفريط في أي لاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال طارق العشري في تصريحات تليفزيونية لقناة صدي البلد اليوم الأثنين أن فريقه بدأ معسكرا في بورسعيد ثم انتقل إلى برج العرب لخوض عدد من المباريات الودية موضحًا أن استعدادات فريقه للدوري المصري تسير بشكل جيد.

وشدد العشري أن فريقه جاهز لمباراة الزمالك في الدوري رغم النتائج المميزة التي يحققها الفريق الأبيض بمبارياته الودية.

وقال: "مشفق على إدارة نادي المصري بسبب الأزمة المالية، النادي البورسعيدي ليس هو الوحيد الذي تأثر بجائحة كورونا، بل العالم أجمع".

ورفض طارق العشري رحيل أي من لاعبي فريقه خلال الفترة المقبلة .

وقال : "لن نسمح برحيل أي لاعب من القوام الأساسي للفريق، وغير مسموح برحيل الفلسطيني محمود وادي إلى أي ناد داخل مصر".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك