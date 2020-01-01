أكد طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالمصري البورسعيدي، إن إدارة ناديه لا تعتزم التفريط في أي لاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال طارق العشري في تصريحات تليفزيونية لقناة صدي البلد اليوم الأثنين أن فريقه بدأ معسكرا في بورسعيد ثم انتقل إلى برج العرب لخوض عدد من المباريات الودية موضحًا أن استعدادات فريقه للدوري المصري تسير بشكل جيد.

وشدد العشري أن فريقه جاهز لمباراة الزمالك في الدوري رغم النتائج المميزة التي يحققها الفريق الأبيض بمبارياته الودية.

وقال: "مشفق على إدارة نادي المصري بسبب الأزمة المالية، النادي البورسعيدي ليس هو الوحيد الذي تأثر بجائحة كورونا، بل العالم أجمع".

ورفض طارق العشري رحيل أي من لاعبي فريقه خلال الفترة المقبلة .

وقال : "لن نسمح برحيل أي لاعب من القوام الأساسي للفريق، وغير مسموح برحيل الفلسطيني محمود وادي إلى أي ناد داخل مصر".