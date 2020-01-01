قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن مصر سبقت الكثير من دول العالم المتقدم في مواجهة خطر فيروس كورونا المستجد، مضيفًا: «مصر ليست دولة نامية، احنا مصر العظيمة التي كانت سباقة في هذه الأزمة بعلمائنا وأطبائنا ووزاراتنا».

وأضاف في لقاء ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أمس الأحد، أن الوقت الحالي ليس مناسبا للحديث عن إنجازات مصر في مواجهة وباء كورونا، مؤكدًا أن الحديث عن ذلك سيكون من المناسب الإعلان عنه بعد نجاح مصر في التصدي نهائيًا للفيروس.

وتساءل: «ليه مش مقتنعين إن مصر أعظم دولة في الدنيا، وإن وزارة الصحة هي أعظم وزارة في الدنيا، وأن القيادة المصرية طول عمرها أعظم قيادة في الدنيا؟».

وأكد أن تقليل انتشار المرض يرجع إلى الوعي المجتمعي، وأن الشفاء يأتي من الله ثم الأطقم الطبية، لافتًا إلى أهمية دور الأطباء والإعلام والمجتمع في تقليل انتشار الفيروس والوقاية منه.

وأعرب عن آماله في الوصول إلى حالة «صفر وفيات»، متابعًا: «البروتوكول العلاجي سيكون ناجح جدا في حالة الوصول لصفر وفيات وليس صفر إصابات، وأتمنى حدوث ذلك».

