أنجولا تطلب زيادة قيمة قرض صندوق النقد بنسبة 22%



تسعى أنجولا ثاني أكبر منتج للنفط في أفريقيا إلى زيادة قيمة قرضها من صندوق النقد الدولي بنسبة 22 في المئة إلى 5ر4 مليار دولار للتغلب على الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أوسفالدو جواو وزير الدولة للمالية والخزانة في أنجولا القول إن الصندوق قد يوافق على إضافة 800 مليون دولار إلى القرض البالغة قيمته 7ر3 مليار دولار خلال المراجعة المقبلة لبرنامج القرض والمنتظر اتمامها بنهاية يوليو الحالي، أو في المراجعة التالية.

وأضاف جواو "إذا وافق مجلس صندوق النقد الدولي على الشريحة الإضافية سنكون سعداء للغاية وسيساعدنا ذلك في إدارة ماليتنا في الأوقات التالية... نعتقد أننا سننجح".

في عام 2018 كان لأنجولا تمويلات متاحة لدى صندوق النقد بقيمة 5ر4 مليار دولار عندما أقرت اتفاقا مدته ثلاث سنوات.

وفي ذلك الوقت تلقت أنجولا توصيات من جهات عديدة بما في ذلك صندوق النقد لتقليل قيمة التمويلات التي ستحصل عليها حتى يمكنها زيادة قيمة أي برنامج مساعدات تحتاج إليه، بحسب وزير الدولة للمالية.

وتواجه أنجولا التي يمثل النفط أكثر من 90 في المئة من قيمة صادراتها ركودا طويلا بسبب تراجع اسعار النفط وإجراءات احتواء جائحة كورونا.