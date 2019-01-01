كاتب تركي: هذان الشخصان وراء قرارات أردوغان الأخيرة

قال الكاتب الصحفي التركي فهمي كورو إن النظام التركي فشل في أسلمة المجتمع، ولن يغير قراره الخاص بأيا صوفيا شيئًا في المجتمع والواقع الاجتماعي.

وأضاف: “حليفا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهما زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي ورئيس حزب وطن اليميني دوغو برينجك وهما سياسيين محافظين حيث يوجهان حزب العدالة والتنمية الحاكم لإصدار قرارت مثل آيا صوفيا والرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأشار كورو إلى أن حزب العدالة والتنمية يتعامل وفقًا لاستراتيجيته المتجاهلة للدولة التقليدية الحاكمة منذ عقود، وأن أردوغان وأنصاره بدأوا يقولون منذ عام 2010: “نحن الدولة”.

وأضاف: “أردوغان لديه العديد من القرارات السياسية المؤجلة، يقوم بتطبيقها الآن واحدًا تلو الآخر وكأنه ينفذ قائمة من القرارات وفق الظروف السائدة”.

ومطلع الشهر الجاري قضت المحكمة الدستورية العليا في تركيا بإعادة آيا صوفيا إلى مسجد بعدما كان الزعيم التركي مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك قد حوله لمسجد عام 1935.

وقالت اليونسكو في وقت سابق من هذا الشهر، إنها "تأسف بشدة" لقرار تركيا بتحويل المعلم التاريخي الهام إلى مسجد، مشيرة إلى أنه لم يتم إخطارها مسبقًا بالقرار.