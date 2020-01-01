الجيش الإسرائيلي ينشر بطاريات من منظومة القبة الحديدية على الحدود الشمالية

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أفادت هيئة البث الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بأن الجيش نشر بطاريات من منظومة القبة الحديدية على امتداد الحدود الشمالية، وسط استمرار حالة التأهب تحسبا لقيام حزب الله بأي هجوم.

ووفقا لهيئة البث، فقد نشر الجيش أمس بطاريات مدافع ومنظومات للدفاع الجوي على الحدود الشمالية.

وسقطت أمس في الأراضي اللبنانية طائرة بدون طيار تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، ولم يتضح بعد ما إذا كانت الطائرة أُسقطت أم أنها تحطمت بسبب خلل تقني.

كان الجيش الإسرائيلي أعلن الخميس الماضي تعزيز قواته على الحدود الشمالية، بعد تهديدات من حزب الله.

وكتب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، على موقع تويتر: "نظرا لتقييم الوضع، تقرر إرسال تعزيز بقوات مشاة إلى القيادة الشمالية العسكرية".

يأتي هذا في ظل تهديدات من حزب الله بالرد على اغتيال إسرائيل لأحد قادته في سوريا مؤخرا بغارة استهدفت الأراضي السورية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال أمس إن إسرائيل لن تسمح لإيران بالتموضع على الحدود الشمالية، وأن "سوريا ولبنان يتحملان المسؤولية عن أي اعتداء على إسرائيل ينطلق من أراضيهما".