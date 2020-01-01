رئيس الوزراء السوداني: نشر قوات مشتركة في ولايات دارفور لحماية المواطنين

أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك حرص الحكومة السودانية على تعزيز الاستقرار الأمني وتحقيق السلام الشامل في البلاد، معلنًا تكوين قوات مشتركة سيتم نشرها على مستوى ولايات دارفور الخمس ومحلياتها لحماية المواطنين وتأمين الموسم الزراعي.

جاء ذلك خلال لقائه - بمكتبه أمس الأحد - وفد منسقات ملتقى نساء دارفور، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية، مشيرًا إلى حرص الحكومة السودانية على ترفيع نسبة مشاركة المرأة في مستويات الحكم المختلفة، مشيدًا بجهود ملتقى نساء دارفور في عملية تحقيق السلام.

من جهتها، أوضحت منسقة ملتقى دارفور سارة مصطفى أن الملتقى تأسس في نوفمبر 2019م بولاية جنوب دارفور بمشاركة القطاعات النسوية المختلفة، مبينةً أن الملتقى يهدف إلى تحقيق وحدة نسائية قوية تعمل على حل قضايا النساء، مشيرة إلى أن الملتقى شارك بمسودة في مفاوضات جوبا تضمنت محاور الأمن والسلام والمشاركة والعدالة وجبر الضرر، وأن لقاء رئيس مجلس الوزراء تناول الوضع الأمني بولايات دارفور، وضرورة تحقيق الاستقرار الأمني لأهميته في إنجاح الموسم الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي.

بدورها، أكدت إحدى منسقات الملتقى منى لقمان أن اللقاء مع رئيس الوزراء يهدف إلى التواصل معه وإطلاعه على الوضع بدارفور لجهة أن المرأة هي المتضرر الأكبر من عدم الاستقرار، موضحةً أن اللقاء تناول الوضع الإنساني في ولايات دارفور.