مجلس الوزراء: إجازة عيد الأضحى من الخميس وحتى الاثنين

أعلن مجلس الوزراء أن إجازة عيد الأضحى ستبدأ من الخميس وحتى الاثنين المقبل، وذلك حسبما أفادته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل لها، مساء الاثنين.