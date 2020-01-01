 مجلس الوزراء: إجازة عيد الأضحى من الخميس وحتى الاثنين - بوابة الشروق
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مجلس الوزراء: إجازة عيد الأضحى من الخميس وحتى الاثنين

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
هديل هلال
نشر في: الإثنين 27 يوليه 2020 - 10:16 م | آخر تحديث: الإثنين 27 يوليه 2020 - 10:16 م

 

أعلن مجلس الوزراء أن إجازة عيد الأضحى ستبدأ من الخميس وحتى الاثنين المقبل، وذلك حسبما أفادته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل لها، مساء الاثنين.


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