مجلس الوزراء: إجازة عيد الأضحى من الخميس وحتى الاثنين

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أعلن مجلس الوزراء أن إجازة عيد الأضحى ستبدأ من الخميس وحتى الاثنين المقبل، وذلك حسبما أفادته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل لها، مساء الاثنين.