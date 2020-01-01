 السوق السعودية تغلق على ارتفاع بنسبة 0.3% عند 7456 نقطة - بوابة الشروق
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السوق السعودية تغلق على ارتفاع بنسبة 0.3% عند 7456 نقطة

الرياض - د ب أ
نشر في: الإثنين 27 يوليه 2020 - 7:27 م | آخر تحديث: الإثنين 27 يوليه 2020 - 7:27 م

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة، اليوم الاثنين، على ارتفاع بنسبة 3ر0% مغلقا عند 7456 نقطة (+ 22 نقطة)، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5ر4 مليار ريال.

وارتفع سهما "سابك" و"أرامكو" بنحو 1%.

وأنهت أسهم "العربي الوطني" و"الجزيرة" و"بتروكيم" و"جرير" و"أسمنت نجران" تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و2 %.

وأغلق سهما "أسواق العثيم" و"بوبا العربية" عند 60ر119 ريال (+ 3 %)، و119 ريالا (+2%) مسجلين أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق.

في المقابل، تراجعت أسهم "سامبا" و"جبل عمر" و"اسمنت اليمامة" بنسب تراوح ما بين 1 و2%.


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