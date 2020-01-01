قال أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، إن محمود علاء مدافع الفريق قدم اعتذاره على ما بدر منه في مباراة بيراميدز الودية.

وقال أمير مرتضى في تصريحاته للموقع الرسمي للزمالك "اعتذار علاء موقف رائع بالنسبة لنا يؤكد أن اللاعب يتحمل المسئولية ويتدارك أي خطأ سريعا".

وأضاف "ما حدث بالهجوم عليه من بعض الجماهير أو وسائل الإعلام مرفوض، فأي لاعب معرض أن يخطأ، ومسيرة محمود علاء مع الزمالك بها أكثر من أمر إيجابي".

وتابع "طوال السنين التي لعب لها علاء للزمالك قدم آداء رجوليا، ومن الوارد أن يحدث أمر أو رد فعل غير إيجابي، لكن الأهم أنه تتدارك الخطأ سريعا".

وعن عودة نظام دوري أبطال إفريقيا بإقامة مباريات نصف النهائي ذهاب وعودة، قال "سواء كانت البطولة ستقام من جولة واحدة أو بنظام الذهاب والعودة فهو أمر يخص الكاف أما الزمالك فلديه الاستعداد في كل الحالات".

وأردف "نستعد جيدا من الناحية الفنية وتجهيز الفريق بالشكل المطلوب في الوقت الحالي قبل استئناف البطولة وهو الأمر المطلوب".

واختتم أمير حديثه "عوامل الأرض أو نظام المسابقة فلا أزمة بالنسبة لنا ومستعدون تحت أي ظروف لأن تركيزنا هو تحقيق اللقب".

