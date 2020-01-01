بريطانيا تعلن عن توسيع التحذير من السفر غير الضروري إلى إسبانيا

واجه المزيد من المصطافين البريطانيين حالة من الفوضى فيما يتعلق بخطط سفرهم، بعد أن أكدت وزارة خارجية بلادهم أنه يلزم على الزائرين لجزر الكناري والبالريك في إسبانيا عزل أنفسهم ذاتيا لدى عودتهم.

وقالت الوزارة في تغريدة "تنصح الآن وزارة الخارجية بعدم السفر غير الضروري إلى إسبانيا بما في ذلك جزر الكناري والبالريك.إذ سيتعين عليكم عزل أنفسكم ذاتيا لمدة 14 يوما لدى وصولكم إلى المملكة المتحدة".

واضطر الآلاف إلى إعادة ترتيب خطط عطلاتهم أمس الأحد، بعد ساعات من مفأجاة لندن لهم بالإعلان أن الزائرين إلى البر الرئيسي في إسبانيا سيلزم عليهم الخضوع للعزل الذاتي فور عودتهم لوطنهم.

كان وزير الخارجية دومنيك راب قد أعلن أن هذا الإجراء يعد "ضروريا تماما"، بعد أن سجلت إسبانيا أكثر من 900 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا على مدى يومين على التوالي.