مساعد وزير التموين: مصر تحظى بـ«حفلة خصومات» هذا العام

قال أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، إن مصر تحظى هذا العام بما وصفه بـ«حفلة خصومات» تتم في إطار تشجيع المنتج المصري، وخاصة في إطار دعم المواطن المصري؛ من أجل الحصول على سلعة بسعر ميسر عبر مبادرة «ميغلاش عليك»، والأوكازيون السنوي الصيفي.

وأضاف «حسام الدين» خلال لقاء لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الاثنين، أن «الأوكازيون الصيفي هذا العام يختلف بطبيعته عن الأعوام السابقة»، موضحًا أنه «أتى بعد حالة من الركود والبطء في السوق؛ نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة».

وأشار إلى وجود «تعطش من جانب المستهلك وشره للنزول إلى الأسواق وممارسة عملية الشراء»، قائلًا إن الإغلاق الجزئي للمحلات والتخوف من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» أعاق عملية الشراء.

وذكر مساعد وزير التموين أن المواطن المصري والمستهلك لديه رغبة في النزول إلى الأسواق؛ نتيجة الانفتاح التدريجي للأسواق، لافتًا إلى أن النزول أتى في توقيت جيد مع بداية الأوكازيون ما قبل عيد الأضحى.

ونوه أن «التاجر كانت لديه مشكلة من حركة البطء أثرت على المبيعات والنمو الاقتصادي، وهو ما يجعله يبادر بتقديم تخفيضات جيدة»، متابعًا أن تخفيضات الأوكازيون الصيفي جيدة ومناسبة هذا العام.