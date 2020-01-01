طاجيكستان تخفض إمدادات الكهرباء لأفغانستان من 450 إلى 40 ميجاوات فقط

أعلنت شركة الكهرباء الأفغانية الحكومية أن طاجيكستان خفضت إمدادات الكهرباء من 450 ميجاوات إلى 40 ميجاوات فقط اعتبارا من اليوم الاثنين.

وقالت الشركة - وفق ما نقلته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، في وقت سابق من اليوم- إن طاجيكستان قطعت إمدادات الكهرباء حوالي الساعة 7:30 صباحًا بالتوقيت المحلي لأفغانستان.

وبحسب بيان صادر عن الشركة الأفغانية، أشار المسؤولون في طاجيكستان إلى انخفاض كبير في موارد المياه، مما أدى إلى اتخاذهم هذه الخطوة والحد بشكل كبير من إمدادات الكهرباء لأفغانستان.

ويقول المسؤولون في شركة الكهرباء الأفغانية إن العاصمة كابول وأقاليم ننجرهار ولوجار وباكتيا وخوست وبروان وباجنشير وكابيسا وباغلان وبعض أجزاء من قندوز يعتمدون على طاجيكستان في إمدادات الكهرباء.

وأضاف المسؤولون أن الجهود جارية من أجل توفير 450 ميجاوات من الكهرباء من أوزبكستان المجاورة.

وفي غضون ذلك، يقول المسؤولون إن بعض المستهلكين الذين يقعون في الفئة "أ"، بما في ذلك المستشفيات والمؤسسات الأمنية والمنظمات الحكومية ستتلقى الكهرباء على أساس "دوري" لحين تسوية هذه المشكلة.