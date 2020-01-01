البنك المركزي الأوروبي: بوادر التعافي الاقتصادي ليست مدعاة للنشوة المبالغة

حذر البنك المركزي الأوروبي، من المبالغة في النشوة رغم أولى بوادر التعافي الاقتصادي عقب الانهيار الذي تسببت فيه جائحة كورونا.



وقال فابيو بانيتا، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، في مقابلة نشرتها صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية اليوم الاثنين: "من السابق لأوانه إعلان النصر".



وذكر بانيتا أن البيانات الحالية تظهر بالتأكيد أن هناك خطوات تقدم، حيث نما على سبيل المثال الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو في مايو الماضي بنسبة 12%، ومبيعات التجزئة بنسبة 18%، وقال: "لكن يجب أن ننظر إلى هذه التحسينات بحذر، لأنها نتاج للتعافي الذي كان متوقعا عقب التراجع الكارثي السابق في النشاط الاقتصادي"، موضحا أن هذا التعافي انعكاس لبرامج الدعم الضخمة التي أطلقتها الدول والبنوك المركزية.



وكرد فعل على التداعيات الاقتصادية لأزمة جائحة كورونا، أطلق البنك المركزي الأوروبي برنامج مرن لشراء السندات. وسيستمر البرنامج، الذي يبلغ حجمه 35ر1 تريليون يورو، على الأقل حتى نهاية يونيو 2021.



وقال بانيتا: "النشاط الاقتصادي لا يزال أقل بكثير من مستوى ما قبل الأزمة، واستنادا إلى توقعاتنا، لن نشهد عودته إلى هذا المستوى قبل نهاية عام 2022... ودعونا لا ننسى أننا لا نعرف كيف سيتطور الوباء: في بعض البلدان لا يزال هناك خطر حدوث موجة ثانية".