انفجار خط أنابيب غاز بين بلغاريا واليونان دون وقوع إصابات

أعلن مسئولون في بلغاريا أن انفجارا استهدف خط أنابيب نقل الغاز إلى جمهورية اليونان وقع صباح اليوم الاثنين؛ مما تسبب في اختراق سلامة الخط وتوقف عمله.



وأفادت وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية عبر موقعها الإلكتروني - نقلا عن مسئولين حكوميين - أن الانفجار تسبب في أضرار على طول 200 متر من خط الأنابيب وبالتحديد في منطقة "كولاتا" الحدودية مع اليونان .. فيما تم عزل القسم المتضرر واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإجراء إصلاحات طارئة واستئناف نقل الغاز الطبيعي إلى اليونان في أقرب وقت.



كما أكد المسئولون أنه لم يتأذ أحد من جراء الحادث، بينما سيتم إخطار مستخدمي شبكة نقل الغاز في الوقت المناسب لاستعادة إمدادات الغاز.