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تراجع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل ببورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الاثنين.
وانخفض نيكي 1.12 في المئة مسجلا 22495.95 نقطة، وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.03 في المئة ليسجل 1556.81 نقطة.