 المؤشر نيكي ينخفض 1.12% في بداية التعامل بطوكيو - بوابة الشروق
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المؤشر نيكي ينخفض 1.12% في بداية التعامل بطوكيو

رجل ينظر إلى لوحة إلكترونية تعرض مؤشر نيكي في طوكيو يوم 7 يناير 2019. تصوير: كيم كيونج هون - رويترز
رجل ينظر إلى لوحة إلكترونية تعرض مؤشر نيكي في طوكيو يوم 7 يناير 2019. تصوير: كيم كيونج هون - رويترز
طوكيو (رويترز)
نشر في: الإثنين 27 يوليه 2020 - 3:31 ص | آخر تحديث: الإثنين 27 يوليه 2020 - 3:31 ص

تراجع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل ببورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الاثنين.

وانخفض نيكي 1.12 في المئة مسجلا 22495.95 نقطة، وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.03 في المئة ليسجل 1556.81 نقطة.


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