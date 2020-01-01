مدينة هامبورج تحتفل بالذكرى الستين لأول حفل لفرقة بيتلز

تعتزم مدينة هامبورج الألمانية، من خلال إقامة حفل موسيقي مباشر، الاحتفال بمرور 60 عاما على أول حفل أقامته فيها فرقة بيتلز الأسطورية، في السابع عشر من أغسطس 1960.



وذكرت وكالة هامبورج للتسويق، اليوم الاثنين، أن شتيفاني همبل، خبيرة البيتلز وفرقتها "روك آن رول سبيشال"، ستقدم على مسرح نادي ايندرا، مساء اليوم المشار إليه، عددا من باكورة إنتاج بيتلز وعددا من الأعمال والأغاني اللاحقة للفرقة.



وسيتم إذاعة الحفل عبر البث المباشر على الإنترنت (لايف ستريم) حتى يتمكن كل عشاق البيتلز من متابعته في كل أنحاء العالم.



وقبل الحفل بساعة، ستحتفل دار اوركسترا "البفيلهارموني" بيوبيل البيتلز حيث ستبث العرض الأول لتكريم الفرقة الشهيرة من خلال عرض خاص ستقدمه عازفة الجاز يوليا هولسمان حيث ستعزف على البيانو بمصاحبة نيلس فوجرام عازف الترومبون باس وكريستوفر ديل عازف الفيبرافون.



كانت فرقة بيتلز قدمت 1200 ساعة عرض على مسارح هامبورج في الفترة بين أغسطس 1960 حتى ديسمبر 1962، منها 281 حفلا وخمس مشاركات في أربعة أندية، وقد بدأت الفرقة مسيرتها الاحترافية العالمية بدءا من عام 1963.