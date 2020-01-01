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فيديو.. سعد الدين الهلالي يوضح الرأي الفقهي حول صك الأضحية

الدكتور سعد الدين الهلالي
الدكتور سعد الدين الهلالي
هديل هلال
نشر في: الإثنين 27 يوليه 2020 - 2:03 ص | آخر تحديث: الإثنين 27 يوليه 2020 - 2:03 ص

قال سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن شراء «صك الأضحية» معناه الوكالة، مشبهًا الأمر بتوكيل الشخص لأحد أولاده بشراء المستلزمات من السوق، بدلًا من الذهاب بنفسه.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء أمس الأحد، أن الأمر بالوكالة مشروع، مشيرًا إلى أهمية اتباع الأصول الحضارية عند ذبح الأضحية.

وأشار إلى أن الدولة توفر الآن أماكن لذبح الأضحية مجانًا، معقبًا: «بعد هذا التيسير الحضاري، فإن الذبح في الجراش أو بير السلم أو الشارع أمر لا يليق بحضارة الإنسان، ويجب أن يتبع المرء الحياة الحضارية عند الذبح».

وذكر أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أن المواطن من الممكن أن يوكل من يثق به إذا لم يستطع الذبح بنفسه، محذرًا من أن التشكيك في الجمعيات التي توفر صك الأضحية مثير للفتن.


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