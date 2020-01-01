الأمن التونسي يوقف عنصرين من أتباع داعش

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أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم الاثنين عن اعتقال اثنين من العناصر التكفيرية أحدهما موال لـ "داعش" المتطرف، خضع لتدريب في صناعة المتفجرات وعمليات الاغتيال.

وقالت الوزارة إن أجهزة أمنية متخصصة في مكافحة الارهاب والاستعلامات تمكنت من اعتقال العنصر الرئيسي الموال لداعش عبر عملية استباقية بجهة رواد قرب العاصمة.

وأوضحت في بيان لها أن العنصر الموقوف كان يتواصل افتراضيا عبر القنوات المشفرة مع أطراف أخرى من أتباع تنظيم داعش بالخارج من أجل "النفير والالتحاق بهم بساحات القتال".

وأوقف الأمن عنصرا آخرا مرافقا له. وأودع الاثنان السجن لاستكمال التحقيق بشأنهما، بحسب ما ذكرت وزارة الداخلية.