الخسائر تغمر ريان آير في الربع الأكثر تحديا

أعلنت شركة ريان آير الأيرلندية للطيران منخفض التكلفة اليوم الاثنين عن تسجيل خسائر صافية في الربع الأول من العام المالي الحالي، في فترة عمل قالت إنها "الأكثر تحديا في تاريخ ريان آير الذي يبلغ 35 عاما"، وذلك بسبب جائحة كورونا.

وبلغ صافي الخسائر المسجل 185 مليون يورو (216 مليون دولار) في الربع الأول الذي يمتد من أبريل حتى يونيو، مقارنة بصافي ربح قدره 243 مليون يورو في الفترة نفسها من العام الماضي.

وانخفضت الإيرادات بنسبة 95% إلى 125 مليون يورو في الربع الذي انتهى في 30 يونيو. ولم تستطع تدابير خفض التكاليف تعويض خسارة الإيرادات. وفي الربع نفسه قبل عام، كانت إيرادات الشركة 31ر2 مليار يورو.

وأشارت الشركة إلى أنه تم إيقاف أكثر من 99% من أسطولها من منتصف مارس حتى نهاية يونيو، وسط حظر السفر الذي تم فرضه في أنحاء أوروبا بسبب الوباء. وتم نقل 500 ألف راكب مقارنة بـ5ر41 مليون راكب العام الماضي.

واستأنفت ريان آير في أول يوليو رحلاتها عبر معظم شبكة خطوطها، وتوقعت ارتفاع الطلب ببطء في الأشهر المقبلة، قائلة إنها تأمل في الوصول إلى 70% من جدولها الطبيعي في سبتمبر.

وتوقعت شركة الطيران "عاما مليئا بالتحديات"، مضيفة أن حدوث "موجة ثانية من تفشي كورونا عبر أوروبا في أواخر الخريف (عندما يبدأ موسم الأنفلونزا السنوي) يعد أكبر مخاوفنا الآن".