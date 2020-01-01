ابن خال الرئيس السوري: أسست شركات واجهة بالخارج لمساعدة الأسد في الالتفاف على العقوبات

كشف رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، الأحد، عن أنه أسس شبكة شركات واجهة في الخارج لمساعدة الرئيس السوري بشار الأسد في التحايل على العقوبات الغربية.



وقال مخلوف، وهو ابن خال الأسد، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ندد فيه بالحكومة بشأن تحقيقاتها في أنشطة امبراطوريته الاستثمارية: "إن قوات الأمن تستهدف حاليا شركة الشام القابضة"، وهي درة مجموعة استثمارية ضخمة صادرت الحكومة التي تعاني ضغوطا مالية معظم أنشطتها.



وأضاف مخلوف: "اخترعوا قصة اختلاسنا لمبالغ العقد وتحويلها لحسابنا الشخصي في الخارج...كفى ظلم وافتراء على الناس اقرأوا جيدا العقود"، موضحا أن "دور هذه الشركات وهدفها هو الالتفاف على العقوبات (الغربية) المفروضة على الشام القابضة"، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.



واستعان مخلوف، الذي ساعد في تمويل أسرة الأسد وداعميها، بسبعين مستثمرا قبل نحو 15 عاما لتأسيس الشام القابضة، وهي حاليا أكبر شركة سورية من حيث رأس المال وتحتكر مشروعات عقارية رئيسية.



وفرضت واشنطن عقوبات كاسحة على سوريا الشهر الماضي بموجب ما يعرف بقانون قيصر مستهدفة قوائم جديدة بأفراد وشركات تدعم حكومة الأسد منها كيانات مملوكة لمخلوف.



وظهر الخلاف بين مخلوف والأسد للمرة الأولى في 30 أبريل عندما ندد رجل الأعمال بضرائب فرضت على "سيريتل" أكبر شركة لخدمات الهواتف المحمولة في سوريا وتسيطر عليها عائلته.



وندد مخلوف في وقت لاحق باعتقال موظفين في شركاته بشكل "لا إنساني" وذلك في هجوم غير مسبوق على الحكومة من قبل أحد أفراد الدائرة المقربة من الأسد وهو ما يكشف عن شقاق عميق داخل النخبة الحاكمة. وقال مخلوف إنه لن يتنازل عن ثروته تحت الترهيب.



وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على مخلوف وآخرين مقربين منه بتهمة الفساد، كما فرض الاتحاد الأوروبي أيضا عقوبات على مخلوف منذ بداية الصراع السوري في عام 2011 بتهمة تمويل نظام الأسد.