منظمة الصحة العالمية: العراق لم يتجاوز مرحلة الخطر حتى الأن

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بالعراق خلال عيد الأضحى المبارك في حال إقامة التجمعات والزيارات وعدم التقيد بالتباعد الاجتماعي، موضحة أن العراق لم يخرج بعد من مرحلة الخطر.

وقال رئيس فريق الطواريء في منظمة الصحة العالمية في العراق وائل حتاحت، وفقا لما أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، "إن العراق لم يخرج بعد من مرحلة الخطر، ولا يمكن تجنب سيناريو تعرض البلاد لموجة شديدة إلا بالالتزام بإجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات للتخفيف من انتشار الفيروس والسيطرة عليه".

وأضاف حتاحت أن "اختفاء الفيروس بشكل كامل ليس كلاما دقيقا من الناحية العلمية، وشدة الخطورة تختلف من دولة إلى أخرى تبعا لمدى التقيد بالتعليمات التي سيطرت من خلالها بعض الدول على انتشار الجائحة"، موضحا أن "عدد الإصابات المسجلة في العراق يتراجع بسبب الإجراءات الوقائية وفي حال الاستمرار بهذه الإجراءات ستتم السيطرة على الأعداد".

كما شدد على "ضرورة التركيز على الحد من التجمعات العائلية"، محذرا من "ارتفاع عدد الإصابات في عيد الأضحى في حال عدم التقيد بالتباعد الإجتماعي وإقامة التجمعات والزيارات".

على صعيد متصل، أكدت وزارة الصحة العراقية اليوم الاثنين أن رفع حظر التجوال الوقائي من عدمه بعد عيد الأضحى مرهون بالموقف الوبائي بالبلاد.

وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة بالعراق قد قررت أمس الأحد فرض حظر التجوال الشامل اعتبارا من 30 يوليو الحالي، وحتى 9 أغسطس المقبل.