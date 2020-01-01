فى لقاء جماهيرى ضم العديد من فئات الشعب من شباب وكبار وفلاحين وعمال، نظم فريق صوت كفر الدوار، بقيادة رئيس مجلس إدارة جمعية صوت كفرالدوار ، هيثم عبدالعزيز، ندوة تثقيفية جماهيرية للمرشح أمين جابر الصيرفى، لمجلس الشيوخ على مقاعد الفردى بالبحيرة ، والمتقدم للانتخابات عن حزب مستقبل وطن.

وفى كلمته أكد الصيرفى، ارتباطه وعائلته بمركز ومدينة كفر الدوار، لافتا إلى عمل العديد من أسرته بالمدينة لخدمة أبناءها، موضحا مهام عضو مجلس الشيوخ فى المرحلة القادمة، وأهمية هذا الدور فى توفير التنمية والاستقرار وتحقيق السلام الاجتماعى.

وأعرب الحضور عن سعادتهم بهذا اللقاء الجماهيرى، وترحيبهم بمرشح الشيوخ أمين الصيرفى، ووجه عدد من أعضاء نقابة الفلاحين والسائقين والشباب والفتيات، أسئلة متنوعة تخص التعرف على مهام عضو مجلس الشيوخ، والتعرف على خطة "الصيرفى" لخوض الانتخابات وما سيحققه بعد انقضاء مرحلة الانتخابات وفى حالة فوزه.

ويرحب فريق صوت كفرالدوار بمقابلة جميع السادة المرشحين للتعارف بهم والتعرف على تاريخهم وثقافتهم.