بوجوتا تطالب مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم بالبقاء في منازلهم في ظل تفشي كورونا

شددت بوجوتا عاصمة كولومبيا اليوم الاثنين، القيود الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد على مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة، بعد أن امتلأت وحدات الرعاية المركزة بالمرضى.

وقالت عمدة بوجوتا كلوديا لوبيز في تغريدة على موقع تويتر مساء أمس الأحد إنه يتعين على المصابين بهذه الأمراض" البقاء في المنزل" في الوقت الحالي.

وتعتبر بوجوتا مركز الإصابة بفيروس كورونا المستجد في كولومبيا حيث وصل عدد المصابين بالفيروس بالعاصمة إلى أكثر من 84 ألف شخص، مع وفاة أكثر من ألفي شخص تأثرا بالفيروس.

وتفشى الفيروس أيضا في السواحل الشمالية للبلاد ومنطقة أنتيوكيا في شمال غرب كولومبيا.

وفرضت إجراءات الحجر الصحي في كولومبيا حتى أول أغسطس المقبل، ولكن إجراءات إنعاش الاقتصاد أدت إلى نزول ملايين الموظفين إلى أعمالهم.

وتواجه بوجوتا حاليا إعادة فرض المزيد من القيود، حيث تم فرض الاغلاق على معظم أحياء العاصمة أو سوف يتم فرضها خلال الفترة المقبلة.

ونقلت تقارير صحفية عن مسؤولين في كولومبيا قولهم إن اثنين من كل ثلاثة مصابين بفيروس كورونا ممن يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو السكري أو السمنة بالعاصمة فارقوا الحياة، فيما أوشكت وحدات العناية المركزية على الوصول إلى أقصى طاقتها الاستيعابية.