وجه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بإيجاد آلية جديدة للتواصل مع العاملين والعمل على حل كافة مشكلاتهم، في إطار تفعيل التواصل بين الهيئة الوطنية للإعلام وكافة العاملين بها.

وقال إنه تم استحداث رقم جديد على تطبيق (واتس آب) لتلقي رسائل العاملين التي تتضمن أفكارهم ورؤاهم حول تحديث وتطوير آليات العمل، والاطلاع على شكاواهم واستفساراتهم والرد عليها.

ولفت إلى وضع عدة ضوابط لنشر الرسائل على الواتس حتى نتمكن من تحقيق أهدف التواصل والعمل على حل كافة المشكلات ودراسة الآراء التي تهدف إلى تطوير العمل وذلك بعدم التجاوز أو الإساءة في الرسائل المرسلة، ومن يقوم بنشر رسائل على «واتس آب» يُعرف نفسه والقطاع والادارة التابع لها، ولن يتم الالتفات الى الرسائل الُمجهلة أو التي تحمل اتهام أو إساءة.

الرقم عبر «واتس آب» للتواصل (01063001400).