رئيس شعبة الأحذية والجلود: التاجر والمستهلك سيستفيدان من مبادرة «ميغلاش عليك»

قال شريف يحيى، رئيس شعبة الأحذية والجلود، إن التاجر والمستهلك سيستفيدان من المبادرة الرئاسية «ما يغلاش عليك»؛ لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي، على حد سواء، واصفًا المبادرة بأنها موفقة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «رأي عام»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «TeN»، مساء أمس الأحد، أن «الحكومة أطلت بأداء راقي لحل المعركة الاقتصادية التي تمر بها البلد بصفة عامة»، قائلًا إن المبادرة كانت طريقة لخفض الأسعار، وتمويل المستهلك، ودعم المنتج المصري.

وأشار إلى أن المبادرة تعمل على ضخ مبلغ لن يقل عن 12 مليار جنيه في السوق، موضحًا أن السوق كان يعاني من الركود وبطء حركة البيع والشراء، خلال أزمة كورونا.

وتابع: «جائحة كورونا أوقفت الأحلام وتحول الأمر لحالة من حالات الكساد والركود»، ذاكرًا أن المبادرة تساعد التجار والمصانع والمحلات على تقديم المخزون بخصومات حقيقية ومنطقية قد تتراوح ما بين 20% فما فوق.

ولفت رئيس شعبة الأحذية والجلود إلى أن المبادرة تعمل على حركة عجلة الإنتاج، مستطردًا: «لا يوجد مصنع أو محل يريد تسريح العمالة أو خفض المرتبات التي يحصل عليها».

وانطلقت أمس الأحد، المبادرة الرئاسية «ما يغلاش عليك»؛ لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي، بخصومات تصل إلى 20% بالإضافة إلى دعم كل فرد في البطاقات التموينية بـ200 جنيه، وبحد أقصى ألف جنيه للبطاقة الواحدة.

