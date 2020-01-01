هل يجب غسل الصحون قبل وضعها في غسالة الأطباق؟

أصبحت النساء تستخدم غسالة الأطباق كثيرًا لتنظيف الصحون بشكل أسرع، وهذا يجعل الأعمال المنزلية أسهل على المرأة، فهل يجب غسل كل شيء قبل وضعه في الغسالة لضمان النظافة؟

تقول آشلي إيرديل، الخبيرة في منتجات التنظيف بأحد المتاجر الكبرى في المملكة المتحدة، إن المرأة ليست بحاجة إلى غسل الصحون والملاعق والأكواب قبل وضعها في الغسالة.

وأضافت أن ما يجب فعله هو كشط أي طعام صلب والتخلص منه في سلة المهملات؛ منعًا لتكدس بقايا الطعام في غسالة الصحون، وفقًا لموقع "أي بي سي" الأسترالي.

وأكدت أن غسل الصحون وأي أدوات أخرى قبل وضعها في الغسالة سيكون له نتائج سيئة، حيث إن غسالات الصحون لديها أجهزة استشعار بداخلها تستشعر مدى اتساخ الأطباق؛ ولذلك إذا تم تنظيفها قبل إدخالها الغسالة فلن تحصل على دورة نظافة جيدة لأن الغسالة تتعامل معهم باعتبار أنهم لا يحتاجون لنظافة.

وعن القلق من انسداد غسالة الأطباق بسبب بقايا الطعام، أوضح جوشوا هنزل، مسؤول أعمال الصيانة وإصلاح الأجهزة في مدينة ملبورن الأسترالية، أن وجود بقايا صلبة وكثيفة سيشكل خطرًا على الغسالة ولكن بقايا طفيفة لن تضرها، خاصةً وأن غسالات الأطباق الحديثة لا تمتلك مضخات قوية مثل التي ظهرت منذ عدة سنوات.

وأكد أنه مهما كانت نوعية غسالة الصحون المتواجدة في المنزل، فيجب تنظيف المرشحات مرة شهريًا لضمان عدم انسداد المضخات.

وإذا تم ترك الأطباق متسخة لفترة قبل وضعها بغسالة الأطباق، قالت بريدجيت جاردنر، مدير إحدى شركات الأجهزة الكهربائية في أستراليا، إنه في حالة إذا كانت الأطباق تحتوي على بروتينات وكربوهيدرات تميل للالتصاق مثل الحليب أو البيض أو الحبوب وتركت لساعات أو يوم قبل الغسيل فيجب استخدام الماء لإذابة الطعام قبل وضع الصحون بالغسالة.

وأضافت أن وجود بقايا طعام غير لاصقة توفر في الماء الذي تستخدمه غسالة الأطباق في دورة تنظيف الصحون، مستشهدة بدراسة سلطت الضوء على مقدار الماء الذي تحتاجه غسالة الأطباق مقابل ماء غسل الصحون باليدين، لتكون النتائج أن الغسيل اليدوي يحتاج إلى 100 لتر لتنظيف 144 قطعة في المطبخ مقابل استهلاك الغسالة 12 لترا فقط وهو ما يساوي توفير بنسبة 80%.

وأوضحت أن مسحوق التنظيف يساعد غسالة الصحون في تنظيف الأطباق بسرعة وبشكل جيد، ولكن يجب اختيار النوع المناسب بناءً على جودته وليس سعره، حيث إن الأقراص تميل لأن تكون خطيرة على البيئة ومن الأفضل استخدام المسحوق.