وكالة العمل الاتحادية بألمانيا: أزمة كورونا أفقدت الكثير من اللاجئين وظائفهم

ذكرت الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا، اليوم الاثنين، أن جائحة كورونا تسببت في فقدان الكثير من اللاجئين لعملهم.



وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال دانيل تيترتسنباخ، عضو مجلس إدارة وكالة العمل إن عدد العاطلين في ألمانيا في يونيو الماضي زاد بنسبة 22% مقارنة بعددهم في مارس الماضي، فيما وصلت هذه النسبة بين الأشخاص الوافدين من دول لجوء إلى 26%.



وأكد تيترتسنباخ أن " نحو نصف اللاجئين الذين قدموا إلى ألمانيا منذ بداية حركات اللجوء، لديهم عمل في الوقت الراهن"، مشيرا إلى أن نصف هؤلاء يعملون كعمالة متخصصة، وتابع أن فقدان الوظائف كان أكثر سهولة في ظل الأزمة على نحو خاص في حال الأشخاص الذين يحملون مؤهلات متدنية.



وأوضح تيترتسنباخ: " عدم وجود مؤهل رسمي وضعف المهارة اللغوية، عندما تجتمع هاتان السمتان معا، فإن هذا غالبا ما يؤدي إلى فقدان الوظيفة".



ورأى تيترتسنباخ أن ألمانيا تُعْتَبَر أفضل بوجه عام من دول أخرى في مجال دمج اللاجئين في سوق العمل، لكنه أشار إلى وجود اختلافات، وقال إن النساء أصعب في دمجهن لأنهن يتحملن في الغالب المسؤولية عن العمل المنزلي الرئيسي لصالح الأسرة ومن ثم لا تشاركن بالقدر الكافي في دورات التأهيل والاندماج.