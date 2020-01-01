شركات مستحضرات تفتيح البشرة تتفاعل مع مظاهرات معارضة العنصرية في أمريكا

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روجت الشركات العالمية لمستحضرات التجميل على مدار العقود الماضية لمفهوم أن البشرة الأكثر بياضا عند النساء هي مفتاح نيل الاهتمام من الأزواج بل ومفتاح النجاح والتميز في العمل؛ لينعكس ذلك المفهوم على السيدات سمراوات البشرة بشكل سلبي يجعلهن أكثر خجلا ورفضا لأنفسهن.

وبحسب وكالة أسوشيتدبرس للأنباء فإن من أكثر العلامات التجارية ترويجا لمفهوم هيمنة البشرة الفاتحة كان فير أند لافلي التابع لشركة يونيليفر والذي يبيع بنصف مليار دولار سنويا في الهند وحدها.

وعدلت فير أند لافلي اسمها لجلو أند لافلي بمعني الإشراقة والحب بدلا من الاسم السابق ‘البياض والحب‘ وذلك تجاوبا مع المظاهرات الأخيرة فى أمريكا بحسب البيان الرسمي للشركة.

وأزالت شركة لوريال الفرنسية أيضا العبارات المروجة للبشرة البيضاء من منتجاتها بعد قضية رفعت على الشركة.

وأما جونسون آند جونسون فألغت بيع منتجات تفتيح البشرة من الأساس.

وتقول توبي كيرة مديرة العيادة الدولية للعناية بالبشرة في جنوب إفريقيا إن معظم زبائنها يطلبن تفتيح بشرتهن بدرجتين أو أكثر فيما هو تأثر واضح بالحملات التسويقية لشركات مستحضرات التفتيح.

وسادت في دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط عبر التاريخ ثقافة نابذة للبشرة الغامقة التى تدل علي الأشخاص من طبقة العمال كثيرى التعرض للشمس على عكس ذلك بالثقافة الأوروبية حين كان ينظر للبشرة السمراء كنوع من الرفاهية والنضارة للأشخاص الذين يتمتعون بالتعرض للشمس لتسمير البشرة.

وزاد الاستعمار الذي بقى بدول الشرق الأوسط والهند سابقا فى وأفلام هوليود الأمريكية وبوليود الهندية لاحقا فى مفهوم تفضيل البشرة البيضاء على السمراء في الجمال.

وأما فى اليابان فشاع استخدام منتج باهيكو لتفتيح البشرة منذ 1000 عام بينما تقول شركة تشيسيدو المسؤولة عن إنتاجه حاليا إنهم لا يخططون بأي شكل تغيير وصف المنتج كونه مبيض لأنه في الواقع تلك وظيفته بتقليل الميلانين للبشرة.

وأما فى كوريا الجنوبية فأفادت وزارة الأغذية والدواء بتداول 1200 منتج لتفتيح البشرة في البلاد منذ عام 2001 والتى تجلب عوائد سنوية بـ270 مليون دولار.

وصرحت شركة إيموراى باسيفيك الكورية بأنها غير قادرة علي تغيير أوصاف منتجاتها لتتماشى مع تنوع الثقافات نظرا لأن القوانين الكورية تحتم علي توصيف المنتج بصفاته الحقيقية.

وتقول أليكس معلوف مديرة تسويق فى شركة بروكتور آند جانبل الأمريكية إن كثير من الشركات تحاول التماشى مع الحراك السائد بمكافحة العنصرية مؤخرا بأمريكا ولكنها تحاول الترويج لنفس مفاهيم تفتيح البشرة بخارج أمريكا إلا أن وسائل التواصل الاجتماعي جعلت إخفاء ذلك عن المجتمع الأمريكي صعبا.