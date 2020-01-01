السجن 14 عاما لمنفذ هجوم بسيف ساموراي في ألمانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عقب هجوم مميت بسيف ساموراي في أحد الشوارع بألمانيا، قضت محكمة مدينة شتوتجارت اليوم الاثنين بسجن الجاني لمدة 14 عاما.

كما أمرت المحكمة بإيداع المدان في مصحة نفسية. وتحدث القاضي عن "جريمة مفزعة تستحق الازدراء البالغ".

وطالب الدفاع ببراءة موكله، لأنه بحسب تقديراته لم يكن في حالة تحمل مسؤولية جنائية وقت ارتكاب الجريمة في يوليو عام 2019، كما طالب بإيداعه مصحة نفسية للعلاج.

وطالب الادعاء العام بسجن المتهم 13عاما بتهمة القتل بجانب العلاج النفسي.

وبينما كان دليل الإدانة واضحا، كما أظهرت مقاطع فيديو ألتقطت عبر هواتف ذكية، ظل الدافع وراء الجريمة غير واضح حتى عقب شهادة الشهود. وقد صنف الخبير النفسي للمتهم بأن مسؤوليته الجنائية منقوصة بسبب الواسوس.