احرصي على نضارة بشرتك بهذه الطريقة

القهوة من أكثر المشروبات شعبية وخصوصاً في الصباح لما تمنحه من طاقة وتعديل للمزاج. ولكن ما مدى تأثير القهوة على البشرة؟ وهل هناك علاقة بين نوع المشروب الذي تختاره لنفسك يومياً ونضارة البشرة وصحة الجلد عموما؟



احصلي على بشرة متألقة

تعتبر القهوة محطة هامة من محطات الحياة اليومية للكثيرين ويصعب تخيل الصباح خصوصاً دونها. ولا شك بأن شرب كوب من القهوة الساخنة من الأوقات الممتعة لجميع عشاقها. وعلى عكس الافتراضات الشائعة تعد القهوة من المشروبات التي لا تضر بالصحة ويسمح باحتساء حوالي 25 فنجاناً يومياً منها وفقًاً لدراسة نشرت في موقع (بونته. دي اي) الألماني. كما أفادت الدراسة بأن القهوة لا تشكل خطراً على القلب والأوعية الدموية، وتعزز جمال البشرة. وبشكل عام، تؤثر القهوة على المزاج، إذ إنها بمثابة منبه ومحفز مزاجي.

ويؤدي تناول القهوة إلى زيادة تدفق الدم في الجسم مما يضمن بدوره تحفيز تزويد الأوكسجين إلى الدماغ والعضلات، العملية التي تقود إلى الشعور تلقائياً بمزيد من اليقظة والنشاط للمساعدة في أداء مهام جسدية أو عقلية. غير أن القهوة لا تخلو من الجوانب السلبية أيضاً، إذ قد يؤدي تناولها إلى الشعور بالإجهاد والتعب نظراً إلى أنها تحتوي على نسبة عالية من الكافيين، الذي يحفز على إنتاج الأدرينالين والكورتيزول.

بالإضافة إلى ذلك قد تكون القهوة غير مناسبة للمعدة والأمعاء عند بعض الأشخاص مما يسبب اضطرابات معوية شديدة والمعاناة من قلق يصارع النوم العميق لينعكس ذلك لاحقاً على البشرة. بحسب ما نشره موقع "إم إس إن" الألماني.

تأثير القهوة على البشرة

من جهة أخرى، فإن تأثير القهوة على البشرة يعتمد على طريقة شربها إذ أن شربها مع الحليب قد يؤدي إلى ظهور بثور بسبب وجود الحليب طبعاً، في حين أن تناول القهوة السادة (السوداء) باعتدال قد يساعد في تقوية الجلد ومقاومة التجاعيد والتمتع ببشرة متألقة بفضل احتوائها على مضادات الأكسدة التي تحمي من التأثيرات البيئية الضارة.

ومع ذلك، فإن قوة تأثير مضادات الأكسدة تعتمد على درجة التحميص، ويعتبر التحميص الخفيف والمتوسط أفضلها. ولكن يجب الانتباه، فإذا كانت القهوة تتسبب لك بالأرق، فإن ذلك سيقود حتماً إلى بشرة متعبة وهالات سوداء حول العينين نظراً لقلة النوم.

الشاي بديل القهوة؟

قد يكون التخلي عن القهوة واستبدالها بالشاي جيداً نظراً لتحسن نوعية النوم لأن الكافيين الموجود في الشاي الأسود أو الأخضر يتم استقلابه ببطء أكبر وبالتالي ترتفع مستويات الطاقة المنخفضة إلى أدنى مستوياتها وينعكس ذلك بدوره على بشرة مشرقة ونضرة دون دوائر داكنة.

وينصح الخبراء غالباً باعتماد الشاي الأخضر لأنه يحتوي على مجموعة متنوعة وغنية من الفيتامينات والمعادن التي تعزز صحة البشرة والجلد. كما ينصح بشرب الكثير من المياه لأن الحفاظ على رطوبة البشرة من الأمور الأساسية لمقاومة الجفاف المسؤول عن ظهور التجاعيد، بحسب ما نشره موقع "ريل هومز" الأميركي.