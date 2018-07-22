 طلاب الفرق النهائية بجامعة القاهرة يواصلون امتحاناتهم وسط إجراءات احترازية للوقاية من كورونا - بوابة الشروق
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طلاب الفرق النهائية بجامعة القاهرة يواصلون امتحاناتهم وسط إجراءات احترازية للوقاية من كورونا

امتحانات كلية الإعلام جامعة القاهرة
امتحانات كلية الإعلام جامعة القاهرة
أ ش أ
نشر في: الإثنين 27 يوليه 2020 - 1:03 م | آخر تحديث: الإثنين 27 يوليه 2020 - 1:03 م

تستمر امتحانات الفصل الدراسي الثاني اليوم الاثنين لطلاب الفرق النهائية بجامعة القاهرة، لليوم ال(14) في كليات الحقوق والهندسة والتربية النوعية والطفولة المبكرة والزراعة والصيدلة والطب والطب البيطري وغيرها، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وذكرت جامعة القاهرة - في بيان اليوم - أن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة يتابع مع نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وعمداء الكليات سير عملية الامتحانات بالجامعة يوميا للاطمئنان على عدم حدوث أية مشكلات من أي نوع، حيث أشرف بنفسه على عملية التنسيق بين جداول الكليات لتفادي الكثافات وتفادي إجراء الامتحانات في خيام وهو الأمر الذي نجحت جامعة القاهرة في القضاء عليه منذ أكثر من 3 سنوات.

وشدد الخشت على عمداء الكليات ضرورة الالتزام باتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير كافة الخدمات للطلاب، وتقليل الكثافة الطلابية وفقا لأقصى درجات الاحتراز الممكنة، وتنظيم سير الامتحانات في الكليات بما يحقق الانسيابية والتباعد، والوقاية من العدوى بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.


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