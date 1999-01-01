دراسة: تناول الأم للسكر خلال الحمل يسبب السمنة ويؤثر على ذكاء الأطفال

تناول السكر الزائد، غير مفيد للصحة، لكن من الضروري تجنب تناول الكثير منه أثناء الحمل، حيث قد تتصرف براعم التذوق الخاصة بالحامل بشكل غريب خلال هذه الرحلة التي تستغرق 9 أشهر، وقد يكون لديها رغبة لا تقاوم في تناول بعض الأطعمة السكرية مثل الآيس كريم أو الشوكولاته، ولكن القيام بذلك قد يضر أكثر مما ينفع.

كشفت العديد من الدراسات، أن تناول الكثير من السكر المكرر قد يزيد من خطر الإصابة بسكري الحمل وإصابة الطفل بالربو، لذلك من المهم أن تكون الأم حذرة بشأن الطعام الذي تدخله في نظامها الغذائي أثناء الحمل؛ لأنه مهم لنمو الطفل وتطوره، لذلك نشر موقع "ذا هيلثي مامي" مجموعة مخاطر تناول السكر الزائد خلال فترة الحمل.

• يمكن أن يؤدي إلى السمنة

يؤدي تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر إلى السمنة لدى الأم والطفل، حيث أظهر البحث الذي أجري على 1000 أم وأطفالهن، إلى أن النساء الحوامل اللواتي تناولن مشروبات أكثر محلاة بالسكر خلال فترة الحمل من المرجح أن تنجبن أطفالًا يتمتعون بوزن غيرهم بعمر 7 سنوات؛ ما يؤدي إلى فقدان مرحلة الطفولة.

• يرتبط بالحساسية

وفقًا لدراسة أجريت عام 2017 في جامعة كوين ماري، فإن تناول الكثير من السكر قد يزيد من خطر الإصابة بالربو والحساسية لدى الأطفال، حيث فحص الباحثون 9000 أم، وأجروا اختبارات الحساسية على أطفالهن عندما كانوا في السابعة من العمر، ووجد أن الأطفال الذين تستهلك أمهاتهم السكر المفرط أثناء الحمل يعانون من الحساسية والربو.

• يمكن أن يؤثر على ذكاء الأطفال

وفقًا لدراسة أخرى نُشرت في المجلة الأمريكية للطب الوقائي، يمكن أن يؤثر تناول السكر المرتفع أثناء الحمل على ذكاء الأطفال وذاكرتهم، حيث نظر الباحثون في البيانات الغذائية التي تم جمعها من أكثر من 1000 امرأة حامل وأطفالهن بين عامي 1999 و2002، ووجدت الدراسة أن الأطفال لديهم صعوبات في حل المشكلات ولديهم ذاكرة كلامية سيئة.

كما أنه يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الأطفال، ويمكن أن يسبب مشاكل في التمثيل الغذائي للأطفال في وقت لاحق من الحياة.

ونصح الأطباء، النساء الحوامل، للتحكم في الرغبة الشديدة في تناول الحلويات، يمكن تناول الفاكهة والمشروبات وعصير الفاكهة، وإذا كن ترغبن حقًا في الحصول على الآيس كريم أو الشوكولاتة فيجب تناولها باعتدال.