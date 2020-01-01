صحيفة: أردوغان باع مسلمي الإيجور من أجل الاستثمارات الصينية

قالت صحيفة "تليجراف" البريطانية إن حكومة أردوغان تحتجز المئات من أقلية الإيجور المسلمة، ونقلت بعضهم إلى دولة وسيطة، ستقوم بدورها بتسليم هؤلاء إلى الصين.

وذكرت الصحيفة أنه من بين هؤلاء، كانت إيموزي كوانهان (59 عاما)، الأرملة والأم لولدين، والتي نجحت في الفرار من الصين، العام الماضي، واستقر بها الحال في تركيا.

وظنت إيموزي أنها ستكون في مأمن في ظل حكم أردوغان الذي يدعي أنه حامي المسلمين حول العالم، لكن ظنها قد خاب.

واختفت المرأة الإيجورية من سكن خصصته لها الدولة التركية، واكتشف ذووها أنها في مركز احتجاز في مدينة إزمير، بعد أن أجرت مكالمة هاتفية مع ابنها من المركز، وكان ذلك الاتصال الآخير الذي قطعه أحد الحراس.

واكتشفت العائلة عبر محامية وكلتها في القضية أن إيموزي سلمت إلى طاجيسكتان، على الرغم أنها لم تعش هناك ولا تحمل جنسية هذا البلد.

وقالت مصادر لـ"تلجراف" إن السيدة الإيجورية جرى تسليمها لاحقا إلى الصين.

وتعتقد عائلتها أن أردوغان سلمها إلى الصين عبر طاجيكستان مثل المئات من أبناء عرقيتها، ويرى ذوو هؤلاء ان تركيا ضحت بهم من أجل الاستثمارات الصينية.

وبينما تنفي السلطات التركية تقرير الصحيفة البريطانية، تؤكد "تلجراف" أنها حصلت على وثائق تؤكد تسليم الحكومة التركية لمسلمي الإيجور.

ويقول الناشط إسماعيل جنكيز ويعرف رمزيا باسم رئيس وزراء الإيجور إن أبناء العرقية في تركيا باتوا يخشون من أن تصل الصين إليهم، خاصة مع تحسن العلاقات بين أنقرة وبكين اقتصاديا.

وتسعى بكين إلى زيادة الاستثمارات إلى أكثر من 6 مليارات دولار بحلول نهاية العام المقبل.

وترغب تركيا في الأموال الصينية في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد وتردي العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

ويعتقد الإيجور أن ذلك على حسابهم، ويقول جنكيز:" هناك الكثير من المال. قضيتنا تأتي في المرتبة الثانية".

وقال المحامي المتخصص في قضايا الترحيل، إبراهيم إرجين إن لديه قائمة تضم 200 أكاديمي من أقلية الإيجور الموجودين في تركيا، مشيرا إلى أن بكين تطالب بهم كلهم.

ورأى المحامي أنه لن يتم تسليم الإيجوريين إلى الصين مباشرة، في المستقبل القريب، لذلك ستحاول الصين الضغط حتى يتم إرسالهم إلى دولة ثالثة تتمكن من تسلمهم منها.

وقال:" مع تحسن العلاقات بين الصين وتركيا.. الإيجور خسروا".

ويقدر عدد مسلمي الإيجور في تركيا بنحو 50 ألفا.