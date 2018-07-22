توتنهام يعلن رحيل الثنائي فيرتونخين وفورم

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي، عن رحيل ثنائي الفريق البلجيكي يان فيرتونخين والحارس الهولندي ميشيل فورم عن النادي بعد نهاية عقديهما.

وذكر توتنهام في بيان له عبر موقعه الرسمي، اليوم الاثنين، أن فيرتونخين الذي انضم إلى الفريق قادما من أياكس امستردام الهولندي عام 2012، خدم النادي باخلاص طوال المواسم الثماني الماضية، حيث شارك في 315 مباراة في كل البطولات وسجل 14 هدفا.

وأضاف النادي الإنجليزي أن الحارس الهولندي ميشيل فورم انضم للفريق عام 2014 قادما من سوانزي سيتي، حيث شارك في 48 مباراة في كل البطولات.

وكان توتنهام أنهى موسم الدوري الإنجليزي باحتلال المركز السادس برصيد 49 نقطة.