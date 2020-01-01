الأوبرا تحتفل بالذكرى 68 لثورة يوليو بحفل للموسيقى العربية

أقامت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، مساء الأحد، حفلا فنيا لفرقة الموسيقى العربية للتراث، بقيادة المايسترو فاروق البابلي، وذلك على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، بمناسبة الاحتفال بذكرى مرور ٦٨ عاما على ثورة ٢٣ يوليو، وتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أجمل الأغنيات الوطنية، إلى جانب مجموعة من أغانى الزمن الجميل.



شارك في الحفل الفنانون أنغام مصطفى، وحنان الخولي، ونهى حافظ، وحنان عصام، وأحمد محسن، ومحى صلاح، وياسر سليمان، وأحمد الوزيرى.



أقيم الحفل وسط إجراءات وقائية واحترازية حيث حرص جمهور أوبرا الإسكندرية على ارتداء الاقنعة الطبية والالتزام بالتدابير التي تم التعارف عليها من قياس درجة الحرارة والمرور من خلال بوابات التعقيم، كما ساهم أسلوب تنسيق مقاعد المسرح فى استكمال الصورة الحضارية والإبقاء على مسافات التباعد الآمن حفاظا على السلامة العامة.