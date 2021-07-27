تايلاند: الأطباء يعالجون مرضى كورونا بمواقف السيارات بسبب ضغط المستشفيات

ذكرت صحيفة بانكوك بوست التايلاندية، اليوم الثلاثاء، أن تفشي فيروس كورونا المستجد يفرض ضغوطا شديدة على المستشفيات في تايلاند؛ ما يضطر الأطباء إلى علاج المرضى في مواقف السيارات وإبعاد الأشخاص المصابين بأمراض خطيرة.

وأوضحت الصحيفة، عبر موقعها الإلكتروني، أن تايلاند جرت الإشادة بها خلال العام الماضي لاستجابتها لكوفيد خلال تسجيلها كواحدة من أقل الدول المسجلة لحالات الإصابة بكورونا، ومع ذلك هناك غضب عام متزايد بشأن طريقة تعامل الحكومة الأخيرة مع الوباء بما في ذلك حملة التطعيم التي وصفت بـ"البطيئة والفوضوية".

وبدأت الموجة الثالثة في أبريل الماضي عندما بدأت العدوى تنتشر في أماكن الحياة الليلية في بانكوك بما في ذلك النوادي الشعبية بين رجال الأعمال الأثرياء ومنذ ذلك الحين انتشرت الحالات في السجون والمصانع ومواقع البناء والمناطق المكتظة بالسكان في العاصمة.

وأضافت الصحيفة أن تفشي الفيروس أدى إلى تفاقم زيادة الغضب بشأن طرح اللقاح في البلاد، مطالبين الحكومة بمزيد من الشفافية فيما يتعلق بعقود اللقاح مثل من كان يتلقى اللقاح ومتي سيتم تسليم الجرعات إلى البلاد.

يذكر أنه تم تطعيم 5% من إجمالي سكان تايلاند بشكل كامل بينما تلقى 17% جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، وفقا لبيانات الحكومة التايلاندية.