البيت الأبيض يسعى لتخصيص مليار دولار لإعادة توطين حلفاء أمريكا الأفغان

كشفت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أن البيت الأبيض يسعى لتخصيص مليار دولار للمساعدة في إعادة توطين الأفراد الأفغان الذين عملوا مع الجيش الأمريكي.

ونقلت الصحيفة، في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، عن مصادر مطلعة، قولها إن البيت الأبيض قدم الطلب الجمعة الماضية، على أن يغطي المبلغ المخصص المأوى المؤقت وإعادة التوطين والضروريات الأخرى.

وأفادت الصحيفة الأمريكية، نقلا عن تقارير إخبارية، بأن هذا الطلب يحظى بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ما يمهد الطريق لإمكانية إدراجه ضمن حزمة التمويل التكميلي الأمني التي يتم التفاوض عليها في الكونجرس الأمريكي.

ويقال إن هذه الحزمة التكميلية تهدف في المقام الأول إلى تأمين مبنى الكونجرس عقب أعمال الشغب في 6 يناير الماضي.

ونسبت الصحيفة الأمريكية إلى مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية، قوله إن البيت الأبيض "يعمل عن كثب مع الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول كيفية زيادة دعم هؤلاء الأفغان الشجعان الذين دعموا عملنا في أفغانستان".

وأفادت "ذا هيل"، بأن هذه المساعي تأتي وسط إلحاح متزايد من كلا الجانبين الجمهوري والديمقراطي لنقل الأفراد الأفغان الذين تتعرض حياتهم للخطر بسبب عملهم كمترجمين أو لدعمهم الجيش الأمريكي خلال الحرب التي استمرت 20 عامًا.

ووفقًا لبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان، سجلت الخسائر في صفوف المدنيين الأفغان في النصف الأول من عام 2021 الجاري مستويات قياسية وسط زيادة عدد القتلى والجرحى منذ أن بدأت القوات العسكرية الأمريكية والدولية الانسحاب.