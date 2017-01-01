 إدراج منطقة ألمانية كانت جزءا من حدود المملكة الرومانية ضمن قائمة التراث العالمي - بوابة الشروق
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إدراج منطقة ألمانية كانت جزءا من حدود المملكة الرومانية ضمن قائمة التراث العالمي

منظمة اليونسكو
منظمة اليونسكو
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 27 يوليه 2021 - 5:12 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 يوليه 2021 - 5:12 م

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة والاتصال "يونسكو"، اليوم الثلاثاء، ضم منطقة بألمانيا كانت جزءا من حدود المملكة الرومانية القديمة ضمن قائمة التراث العالمي.

وهذه المنطقة هي منطقة لايمس في جيرمانيا السفلى غرب ألمانيا والتي كانت بمثابة حائط حدودي يفصل الجزء الأيسر من نهر الراين وكذا هولندا كجزء ينتمي إلى المملكة الرومانية القديمة عن المناطق التي كانت تقع على الجزء الأيمن من النهر وكانت مجرد مناطق خاضعة لسيطرة المملكة الرومانية.

جاء ذلك بناء على قرار أصدرته لجنة اليونسكو المختصة خلال جلسة افتراضية حالية يتم إدارتها من مدينة فوزهو الصينية.


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