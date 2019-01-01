ضبط شخص بتهمة انتحال صفة طبيب باطنة في قرية سنهور بالفيوم

تمكنت حملة لإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في الفيوم، بالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم، من ضبط منتحل صفة طبيب يدير إحدى العيادات الخاصة بقرية سنهور القبلية التابعة لسنورس.
وأوضح الدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أنه بناء على المعلومات الواردة لإدارة العلاج الحر عن وجود عيادة خاصة بقرية سنهور القبلية يديرها منتحل صفة طبيب باسم "ع. ح." أخصائي باطنة وجهاز هضمي وكبد، وعليه تم مخاطبة نقابة الأطباء بالفيوم، وأفادت النقابة بأن الطبيب غير مسجل لديها وغير مقيد بها، ولا توجد له أي بيانات.
وأضاف أنه بناء على رد نقابة الأطباء، قامت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالفيوم، بشن حملة بالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم، ومسئولي جهاز حماية المستهلك، والمرور على العيادة الخاصة بقرية سنهور القبلية، لافتا إلى وجود لافتة مدون عليها البيانات سالفة الذكر، كما يقوم المدعو بالكشف على المرضى وإدارة العيادة، مع وجود إعلانات وهمية مضللة بشأن تخصصه دون مؤهلات أو مستندات تدل على ذلك.
وأشار إلى أن مسئولي الحملة اصطحبوا الطبيب المزيف لمركز شرطة سنهور، وتم تحرير المحضر اللازم بشأن الواقعة للعرض على النيابة العامة.