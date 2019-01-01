ضبط شخص بتهمة انتحال صفة طبيب باطنة في قرية سنهور بالفيوم

تمكنت حملة لإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في الفيوم، بالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم، من ضبط منتحل صفة طبيب يدير إحدى العيادات الخاصة بقرية سنهور القبلية التابعة لسنورس.

وأوضح الدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أنه بناء على المعلومات الواردة لإدارة العلاج الحر عن وجود عيادة خاصة بقرية سنهور القبلية يديرها منتحل صفة طبيب باسم "ع. ح." أخصائي باطنة وجهاز هضمي وكبد، وعليه تم مخاطبة نقابة الأطباء بالفيوم، وأفادت النقابة بأن الطبيب غير مسجل لديها وغير مقيد بها، ولا توجد له أي بيانات.

وأضاف أنه بناء على رد نقابة الأطباء، قامت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالفيوم، بشن حملة بالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم، ومسئولي جهاز حماية المستهلك، والمرور على العيادة الخاصة بقرية سنهور القبلية، لافتا إلى وجود لافتة مدون عليها البيانات سالفة الذكر، كما يقوم المدعو بالكشف على المرضى وإدارة العيادة، مع وجود إعلانات وهمية مضللة بشأن تخصصه دون مؤهلات أو مستندات تدل على ذلك.

وأشار إلى أن مسئولي الحملة اصطحبوا الطبيب المزيف لمركز شرطة سنهور، وتم تحرير المحضر اللازم بشأن الواقعة للعرض على النيابة العامة.