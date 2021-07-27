توي الألمانية تمدد الخط الائتماني مع مصرف كيه إف دبليو ومصارف خاصة

اتفقت شركة توي الألمانية للسياحة مع مصرف دعم التنمية "كيه إف دبليو" الألماني الحكومي ومصارف خاصة على تمديد الخط الائتماني الذي تم فتحه لعملاق السياحة خلال أزمة كورونا.

وأوضحت توي، اليوم الثلاثاء على نحو مفاجئ أن الإطار الائتماني الذي تصل قيمته إلى 7ر4 مليار يورو تم تمديده حتى صيف 2024 ليزيد بذلك بمقدار عامين عن الأجل الذي كان مخططا له.

يذكر أن الجزء الأكبر من هذا الإطار الائتماني "نحو 3 مليارات يورو" مقدم من بنك "كيه إف دبليو" الذي أنقذ الشركة في العام الماضي بعد انهيار أعمالها بسبب جائحة كورونا وذلك بالتعاون مع صندوق الاستقرار الاقتصادي التابع للحكومة الألمانية. أما بقية هذا الإطار فمقدم من 19 مصرفا خاصا.