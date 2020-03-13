الأمم المتحدة: نتابع تطورات الأوضاع في تونس وندعو لحل الخلافات عبر الحوار

أكدت الأمم المتحدة أنها تتابع تطورات الأوضاع في تونس منذ إعلان الرئيس قيس سعيد، وتأمل في أن يبقى الوضع هادئا، مطالبة جميع الأطراف بضرورة حل جميع المخاصمات والخلافات عبر الحوار والامتناع عن العنف،داعية الأطراف المعنية إلى ممارسة ضبط النفس.

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق - خلال مؤتمر صحفي من المقر الدائم في نيويورك - إن المنطقة متقلبة جدا، ولا يمكن لها أن تتحمل المزيد من الاضطرابات أكثر مما لديها الآن، ولا أريد أن أتكهن فيما يمكن أن يحمله المستقبل.

وفي ردّه على أسئلة الصحفيين بشأن تواصل الأمم المتحدة مع أي من المسؤولين التونسيين، قال فرحان حق إن الأمم المتحدة على تواصل "من خلال فرقنا في الميدان، وسنكون على اتصال مع مسؤولين هنا في البعثة، مع تطور الوضع،" مشددا على أنه في هذه المرحلة "نراقب الوضع وسنواصل التواصل مع نظرائنا التونسيين."