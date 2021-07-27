تشتهر دبي بلمسات الفخامة والثراء التى تضفيها على أماكن الترفيه لديها؛ لخطف أعين السائحين، لكن إحدى تلك اللمسات المتمثلة فى "طبق آيس كريم بالذهب الخالص" كان لها أن تثير عاصفة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في الهند، التى تشهد أياما قاسية بسبب جائحة كورونا.

وبحسب موقع "دى إن إيه" الهندي، نشرت الممثلة الهندية شينيز تريجر، عبر حسابها على إنستجرام، صورة لها أثناء تناول آيس كريم الماسة السوداء في كافيه سكوبا بدبي، قائلة في تعليق لها إن "المال لا يشتري هذا الآيس كريم".

وأضافت أن تناول الذهب يكون حصريا في دبي، موضحة أنها تمكنت من تناول طبق منه مجانا مقابل الترويج للمقهى، وتابعت أن ثمن طبق الآيس كريم بلغ 50 ألف روبية هندية، تعادل 800 دولار.

وجاءت التعليقات بمزيج من السخرية والاستغراب، إذ قال أحدهم إن تكلفة السفر لدبي نفسها أرخص من تكلفة شراء الآيس كريم، بينما أضاف آخر أن السعادة أيضا لا يشتريها المال وليس آيس كريم الذهب وحده.

وبحسب قناة "سي إن بي سي"، فإن آيس كريم الماسة السوداء يحتوي علي فانيليا مدغشقر والزعفران الإيرانى، وفطر الفقع أيضا، بالإضافة للذهب القابل للأكل من عيار 23، والذي يمنح الآيس كريم ثمنه الباهظ.

يذكر أن كافيه سكوبا نشر خلال الأسابيع الأخيرة، صورة لكوب من القهوة الغنية بالذهب القابل للأكل، على غرار آيس كريم الماسة السوداء.