الانهيارات الأرضية تودى بحياة 5 من أفراد الروهينجا في مخيم ببنجلاديش

قال مسؤولون، اليوم الثلاثاء، إن ما لا يقل عن 5 من أفراد الروهينجا المسلمين لقوا حتفهم في انهيار أرضي ناجم عن هطول أمطار غزيرة في مخيم لاجئين بجنوب شرق بنجلاديش.

وقال نظيم الدين أحمد، أحد مسؤولي الحكومة المحلية، إن رجال الإنقاذ عثروا على جثث خمسة أشخاص، بينهم طفلان، مدفونة تحت الطمى الذي طمر منازلهم في مخيم للروهينجا في كوكس بازار.

ويقع الموقع على بعد أكثر من 300 كيلومتر جنوب شرق العاصمة دكا.

وقال أحمد إن الضحايا من سكان مخيم بالوخالي رقم 10 الذي يقع عند سفح جبل صغير، مضيفا أن اثنين من أفراد الروهينجا أصيبا وجرى نقلهما لمستشفى محلى.

وأضاف أحمد أن الكثير من المخيمات والمناطق المحيطة بها غمرتها المياه بسبب هطول الأمطار الموسمية لمدة يومين في منطقة كوكس بازار.

ويعيش أكثر من مليون من لاجئي الروهينجا في مخيمات بالمنطقة، عقب أن فروا من الاضطهاد في ميانمار. وعبر نحو 750 ألف منهم الحدود عقب اتخاذ ميانمار إجراءات عسكرية صارمة وحشية عام 2017.